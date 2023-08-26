Костомаров и Домнина поблагодарили болельщиков за поддержку

Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, рассказал в своем Telegram-канале, что читает все послания от фанатов. Он отметил, что благодарен болельщикам за добрые слова.

© соцсети

Вместе с ним к фанатам обратилась и его супруга, фигуристка Оксана Домнина.

Спортсмены пояснили, что все «читают, видят, чувствуют». Супруги добавили, что желают выразить огромную благодарность болельщикам за добрые слова.

Напомним, что 8 августа Костомаров получил удобные протезы, позволяющие ему нормально передвигаться и даже бегать.

После этого олимпийский чемпион активно занялся тренировками. Кроме того, он вышел на лед в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха в Сочи.