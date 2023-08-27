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Участница Олимпиады в Сочи Александра Пол погибла в автокатастрофе

Участница Олимпиады в Сочи Александра Пол погибла в автокатастрофе.

Участница Олимпиады в Сочи Александра Пол погибла в автокатастрофе
© Betassist

У неё остался маленький сын.

Бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает источник CBC.ca.

31-летняя Пол скончалась в результате автокатастрофы, произошедшей в Онтарио (Канада). Фигуристка находилась в машине с сыном. Их автомобиль столкнулся с грузовиком. Всего в аварии пострадало семь автомобилей.

Отмечается, что Пол скончалась до приезда медиков. Её сын был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает.

Пол выступала в танцах на льду с Митчеллом Исламом. В 2021 году они поженились. На зимних Олимпийских играх они выступали в составе сборной Канады и показали 18-й результат. В 2016 году танцевальная пара объявила о решении завершить профессиональную карьеру.