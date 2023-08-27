Участница Олимпиады в Сочи Александра Пол погибла в автокатастрофе.
У неё остался маленький сын.
Бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает источник CBC.ca.
31-летняя Пол скончалась в результате автокатастрофы, произошедшей в Онтарио (Канада). Фигуристка находилась в машине с сыном. Их автомобиль столкнулся с грузовиком. Всего в аварии пострадало семь автомобилей.
Отмечается, что Пол скончалась до приезда медиков. Её сын был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает.
Пол выступала в танцах на льду с Митчеллом Исламом. В 2021 году они поженились. На зимних Олимпийских играх они выступали в составе сборной Канады и показали 18-й результат. В 2016 году танцевальная пара объявила о решении завершить профессиональную карьеру.