Участница Олимпиады в Сочи Александра Пол погибла в автокатастрофе.

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У неё остался маленький сын.

Бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает источник CBC.ca.

31-летняя Пол скончалась в результате автокатастрофы, произошедшей в Онтарио (Канада). Фигуристка находилась в машине с сыном. Их автомобиль столкнулся с грузовиком. Всего в аварии пострадало семь автомобилей.

Отмечается, что Пол скончалась до приезда медиков. Её сын был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает.