Туктамышева рассказала, как Алексей Мишин обращался к мексиканским шаманам

«Когда мы гуляли, Алексей Николаевич на улице обратился к шаманам. У них есть местные шаманы, которые очищают ауру и душу. Было интересно наблюдать, что там делают с Алексеем Николаевичем, и какими приборами. Мне кажется, ауру ему прочистили на 100 процентов. Как заново родился.



Влог из Мексики? Монтировал отдельный человек, который на этом специализируется. Идея с влогом пришла от моего знакомого — с ним я иногда занимаюсь, чтобы развивать свою речь, делать ее более четкой и грамотной. Предложил ради практики снимать влоги, больше говорить на камеру. Решила, что есть такая возможность — Мексика, грех не записать", — сказала Туктамышева в интервью Sport24.