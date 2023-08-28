Фигурист Кондратюк признался, что ему страшно было сообщать людям о своем хобби

«Любовь к искусству привили родители. К современному искусству пришел сам. После этого решил, что надо делать что-то самому.



Страшно было выкладывать это на всеобщее обозрение. Сначала делал это не под собственным именем, переживал из-за этого. Потом я понял, что это моя жизнь, мое дело. Я уважаю мнение других людей, когда они пишут что-то хорошее или плохое, но это только их мнение. А что делать со своей жизнью, я буду решать сам», — сказал Кондратюк в шоу «Обмен спортом».