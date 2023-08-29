Костомаров рассказал о мошенниках, собирающих деньги под его именем

«Всем привет. Появляется очень много фейковых телеграм-каналов. Не ведитесь на них, единственно верный — тот, на котором около 50 тыс. подписчиков. Никаких сборов денег я не делаю. Поэтому будьте внимательны», — сказал Костомаров в видео для своего телеграм-канала.