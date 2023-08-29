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На Покровской набережной обнаружены вещи Алины Горбачёвой

На Покровской набережной обнаружены вещи пропавшей фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

На Покровской набережной обнаружены вещи Алины Горбачевой
© РИА Новости

Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.

Вчера, 28 августа, Горбачёва вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Она зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл. 67.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.

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