На Покровской набережной обнаружены вещи Алины Горбачевой

На Покровской набережной обнаружены вещи Алины Горбачёвой
На Покровской набережной обнаружены вещи пропавшей фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.
Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.
Вчера, 28 августа, Горбачёва вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Она зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл. 67.
На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.
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