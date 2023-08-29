На Покровской набережной обнаружены вещи Алины Горбачевой

На Покровской набережной обнаружены вещи пропавшей фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

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Самой фигуристки рядом нет. На место вызваны спасатели.

Вчера, 28 августа, Горбачёва вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Она зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Адрес последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл. 67.