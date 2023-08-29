В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева
16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать спортсменки Екатерину.
По словам матери, в понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и отправилась в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры засняли Горбачеву возле дома по адресу Волокамское шоссе, 67.
«Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — рассказала Екатерина.
Как сообщает Telegram-канал 112, вещи фигуристки только что обнаружили на Покровской набережной. Местонахождение Горбачевой все еще неизвестно.
Напомним, что Алина Горбачева является действующим чемпионом России среди юниоров. Фигуристка тренируется у Софьи Федченко.