Тренер Мишина: нельзя осуждать спортсменов за смену гражданства

Мишина: нельзя осуждать спортсменов за смену гражданства
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина считает, что не нужно осуждать спортсменов за решение сменить гражданство.
«Осуждать нельзя, спортивный путь короткий. У каждого есть возможность что-то поменять, спортсмены хотят участвовать в международных соревнованиях. У каждого свои индивидуальные причины: не каждый может сменить гражданство, нужны сопутствующие факторы. Не думаю, что уходят из-за нежелания выступать за Россию. Это связано с международными турнирами», — цитирует Мишину «Спорт День за Днём».
11 июня ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до особого решения совета или конгресса. С 1 марта 2022 года ISU запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации.
25 января исполком Международного олимпийского комитета в своём заявлении допустил возвращение на международные старты российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.