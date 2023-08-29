Тренер Мишина: нельзя осуждать спортсменов за смену гражданства

«Осуждать нельзя, спортивный путь короткий. У каждого есть возможность что-то поменять, спортсмены хотят участвовать в международных соревнованиях. У каждого свои индивидуальные причины: не каждый может сменить гражданство, нужны сопутствующие факторы. Не думаю, что уходят из-за нежелания выступать за Россию. Это связано с международными турнирами», — цитирует Мишину «Спорт День за Днём».