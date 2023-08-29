Перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером

Фигуристка Горбачёва пропала после конфликта с тренером
Появились подробности пропажи в Москве фигуристки Алины Горбачёвой. 16-летнюю спортсменку всё ещё не нашли.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 28 августа российская фигуристка приняла участие в тренировке в «Чкалов Арене» на улице Лётной. Около 18 часов у неё произошла ссора с тренером и в 18:54 мск она покинула арену, прихватив с собой личные вещи: телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.
Затем фигуристка отправилась в район Владимирской церкви и свернула в парк на набережной. Больше Алину не видели.
29 августа на Покровской набережной были обнаружены вещи Горбачёвой. Сейчас на это место для обследования акватории вызвана поисково-спасательная группа МЧС. По одной из версий девушка могла утонуть.