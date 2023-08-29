Прокуратура Москвы держит на контроле установление обстоятельств исчезновения Горбачевой

— Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней 2007 г. р. По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16 летняя девушка покинула один из катков в городе Москве и не вернулась домой. В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетней. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также на контроле в прокуратуре, — говорится в сообщении.