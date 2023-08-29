Прокуратура Москвы держит на контроле установление обстоятельств исчезновения Горбачевой

Прокуратура Москвы держит на контроле установление обстоятельств исчезновения фигуристки Горбачевой
Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой, сообщается в Telegram канале ведомства.
Ранее Telegram канал 112 сообщил, что Горбачева пропала в Москве в понедельник вечером, вышла с катка и домой не вернулась. По данным источника, у 16 летней фигуристки ранее произошла ссора с тренером. Во вторник днем вещи Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве начало доследственную проверку по факту безвестного исчезновения спортсменки.
— Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней 2007 г. р. По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16 летняя девушка покинула один из катков в городе Москве и не вернулась домой. В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетней. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также на контроле в прокуратуре, — говорится в сообщении.
Горбачева — победительница первенства России среди юниоров 2023 года. Спортсменка работает с тренером Софьей Федченко.