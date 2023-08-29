Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. С собой у неё были телефон, планшет и рюкзак тёмно-синего цвета. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.