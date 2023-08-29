Пропавшую 16‑летнюю фигуристку Горбачеву ищут на катере в Москве‑реке

Пропавшую чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Алину Горбачеву ищут на катере в Москве реке, сообщает RT.
По информации издания, в поисках также задействован аварийно спасательный отряд №9.
Ранее стало известно, что Горбачева пропала в Москве в понедельник вечером, вышла с катка и домой не вернулась. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве начало доследственную проверку по факту безвестного исчезновения спортсменки. Поисково спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о сборе людей для поисков Горбачевой.
Горбачева — победительница первенства России среди юниоров 2023 года. Фигуристка работает с тренером Софьей Федченко.