Странный мужчина преследовал фигуристок в месте, где последний раз видели Горбачеву

Странный мужчина преследовал юных фигуристок на Покровской набережной у «Чкалов Арены» в Москве, где в последний раз видели пропавшую Алину Горбачеву. Об этом Telegram-каналу Mash сообщила одна из воспитанниц спорткомплекса.

Рядом с местом, где сегодня были найдены вещи фигуристки, остались следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности. Рядом расположены несколько строек.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки.