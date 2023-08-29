Появились подробности отношений пропавшей Горбачевой с тренером Федченко

Одна из фигуристок на условиях анонимности в беседе с RT рассказала об отношениях тренера Софьи Федченко и пропавшей Алины Горбачевой. По словам спортсменки, около пяти лет назад она жила с ними в одной квартире.

Она отметила, что в тот период мать Горбачевой жила далеко от катка и фигуристке было неудобно добираться до него, поэтому девушки решили вместе снимать квартиру и тренироваться. Говоря о Федченко, спортсменка назвала ее доброй, но способной и прикрикнуть, если нужно.

«Ни разу не было такого, чтобы Алина куда-то убегала — максимум просто уходила в свою комнату и читала в тишине», — добавила собеседница RT.

По ее словам, у Горбачевой с Федченко были теплые отношения и первая никогда не пропускала тренировки. Кроме того в мае 2023 года фигуристка и тренер вместе ездили на отдых, заключила спортсменка.