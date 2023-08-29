Появились подробности отношений пропавшей Горбачевой с тренером Федченко
Одна из фигуристок на условиях анонимности в беседе с RT рассказала об отношениях тренера Софьи Федченко и пропавшей Алины Горбачевой. По словам спортсменки, около пяти лет назад она жила с ними в одной квартире.
Она отметила, что в тот период мать Горбачевой жила далеко от катка и фигуристке было неудобно добираться до него, поэтому девушки решили вместе снимать квартиру и тренироваться. Говоря о Федченко, спортсменка назвала ее доброй, но способной и прикрикнуть, если нужно.
«Ни разу не было такого, чтобы Алина куда-то убегала — максимум просто уходила в свою комнату и читала в тишине», — добавила собеседница RT.
По ее словам, у Горбачевой с Федченко были теплые отношения и первая никогда не пропускала тренировки. Кроме того в мае 2023 года фигуристка и тренер вместе ездили на отдых, заключила спортсменка.
Ранее сообщалось, что 16-летняя Горбачева пропала без вести. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она входит в парк. Позже на пляже были обнаружены ее носки. Указывалось, что фигуристка с девяти лет проживала с тренером, при этом в последнее время их отношения разладились и Горбачева даже думала о смене наставника.