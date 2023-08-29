Худайбердиева примет участие в поисках Алины Горбачевой

Чемпионка России прошлого сезона в танцах на льду Елизавета Худайбердиева примет участие в поисках 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой . Об этом сообщает РИА Новости.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.