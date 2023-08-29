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Худайбердиева примет участие в поисках Алины Горбачёвой

Чемпионка России прошлого сезона в танцах на льду Елизавета Худайбердиева примет участие в поисках 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Худайбердиева примет участие в поисках Алины Горбачевой
© Соцсети

Худайбердиева будет работать в качестве волонтера поискового отряда «ЛизаАлерт». На месте происшествия работает МЧС.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.

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