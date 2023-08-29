Водолазы закончили работу по поиску пропавшей фигуристки Алины Горбачевой

Водолазами было обследовано несколько участков Москвы-реки. Тело фигуристки Алины Горбачёвой обнаружено не было. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее на пляже оперативники нашли носки, которые, предположительно, принадлежат спортсменке. Собака, взяв след, отправилась в сторону от реки, однако следственные органы решили провести проверку водоёма. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пропажи фигуристки, находятся на контроле в прокуратуре.

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 мск фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.