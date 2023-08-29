Коллеги тренера Горбачевой опровергли информацию о конфликте фигуристки с наставницей

«Не было никаких конфликтов, всё нормально было. И переезжать никто не собирался. Насчёт соревнований точно не скажу, возможно, Алина должна была участвовать в так называемых контрольных прокатах для фигуристов в Москве», — приводит «RT на русском» слова хореографа Никиты Михайлова.