Прокуратура: фигуристка Горбачёва днём появилась в кафе на Волоколамском шоссе
Фигуристка Алина Горбачёва, ранее пропавшая в Москве, сегодня днём заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Прокуратура столицы опубликовало видео с девушкой.
«Пропавшая Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Установление местонахождения девочки на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил дело об убийстве после того, как в Москве пропала фигуристка Алина Горбачёва.
К поиску девушки подключился добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».