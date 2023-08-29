Пропавшая Алина Горбачева попала на камеры наблюдения сегодня в течение дня

Пропавшая российская фигуристка Алина Горбачёва, об исчезновении которой заявила мама спортсменки, попала на камеры наблюдения сегодня, 29 августа, в течение дня. На записях видно, что Горбачёва заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе около 13 часов дня.