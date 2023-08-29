Дядя пропавшей фигуристки заявил, что девушка «добивается к себе внимания»

Дядя пропавшей фигуристки Алины Горбачевой считает, что девушка специально ушла из дома, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом сообщает «360».

Он также заявил, что тренер девушки не верно рассказала родственникам Горбачевой детали исчезновения спортсменки. По его словам, тренер рассказала родственникам Алины, что та вернулась домой после тренировки, где взяла паспорт с деньгами, после чего исчезла. Однако дядя Горбачёвой утверждает, что это не так.

«Сначала она моей сестре сказала так, что (Алина Гордачева – прим. ред.) пришла домой после тренировки, взяла паспорт и деньги и потом где-то потерялась. А по факту все иначе было. Она просто шла на тренировку к другому тренеру», – заявил он.

При этом дядя спортсменки утверждает, что пропавшаяа девушка изначально была с паспортом и деньгами, так как они были необходимы для участия в другой тренировке.

«И что-то кто-то ей написал, после чего она выключила телефон. А тренер совершенно другую информацию говорила нам. Наверное, тоже испугалась, не думала, что так далеко это зайдет», – добавил он.

Помимо этого мужчина считает, что Горбачева ушла из дома намеренно.

«Ну, бред, конечно, полный так делать. У нее отец едет через всю Россию ее искать. Он живет в Краснодарском крае. А она, видимо, у какой-то подруги, может, знакомые какие-то есть. Долго, конечно, не получится скрываться. Она, наверное, этого и добивалась, чтобы ее искали. Наверное, внимания не хватало», – считает он.