Полицейские нашли пропавшую в Москве фигуристку

Полицейские обнаружили пропавшую фигуристку Алину Горбачеву. Об этом пишет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

В прокуратуре пояснили, что при координирующей роли ведомства было установлено местонахождение 16-летней спортсменки: стражи порядка нашли ее в кинотеатре одного из столичных ТЦ.

В ведомстве пояснили, что «по предварительной информации, каких либо противоправных действий в отношении нее не совершено». В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в прокуратуре.

В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия.

Напомним, что во вторник, 29 августа, о пропаже ребенка сообщила мама девочки. По её словам, накануне вечером дочь вышла с катка и больше не возвращалась.

Последний раз Алину видели в районе Покровской набережной в Москве. После этого, примерно в 13:00, там начались поиски, к делу подключили кинологов и водолазов.