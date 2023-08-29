Найденную фигуристку Горбачеву доставили в СК РФ

Полиция доставила фигуристку Алину Горбачеву в Следственный комитет. Об этом пишет пресс-служба столичного СК в своем Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что девушка доставлена в подразделение СК Москвы.

Специалисты ведомства, при участии законного представителя и психолога, приступили к проведению с ней следственных действий.

Напомним, что фигуристка пропала вечером в понедельник, 28 августа. На следующий день ее мама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка. Сотрудники экстренных служб и волонтеры начали ее активные поиски.

Днем в СМИ появились сообщения, что девушку удалось заметить на видео, снятом в одном из московских кафе. На кадрах она выходила из заведения с рюкзаком за спиной.