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Найденную фигуристку Горбачеву доставили в СК РФ

Полиция доставила фигуристку Алину Горбачеву в Следственный комитет. Об этом пишет пресс-служба столичного СК в своем Telegram-канале.

Найденную фигуристку Горбачеву доставили в СК РФ
© globallookpress.com

В пресс-службе уточнили, что девушка доставлена в подразделение СК Москвы.

Специалисты ведомства, при участии законного представителя и психолога, приступили к проведению с ней следственных действий.

Дядя пропавшей фигуристки заявил, что девушка «добивается к себе внимания»

Напомним, что фигуристка пропала вечером в понедельник, 28 августа. На следующий день ее мама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка. Сотрудники экстренных служб и волонтеры начали ее активные поиски.

Днем в СМИ появились сообщения, что девушку удалось заметить на видео, снятом в одном из московских кафе. На кадрах она выходила из заведения с рюкзаком за спиной.

Вечером стражи порядка обнаружили Горбачеву в кинотеатре, расположенном в одном из крупных столичных торговых центров.

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