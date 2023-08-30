Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала временное исчезновение спортсменки Алины Горбачевой. В своем Telegram-канале она заявила, что в 16 лет человек уже должен нести ответственность за себя и свои поступки.

«В этой ситуации очень много неправильного. Всех деталей мы не знаем. Обсуждать мы можем, осуждать — нет. И разбираться в этой ситуации уж точно не нам», — сказала Медведева, напомнив, что дело дошло до прокуратуры.

Главное, по мнению спортсменки, что Горбачева жива и с ней ничего не случилось. При этом Медведева считает, что хоть фигуристка в свои 16 лет уже должна нести ответственность за себя и свои действия. Также Евгения не исключила влияние на ее поведение различных факторов: состояния ментального здоровья, ситуации в семье, а также стресса от проживания с тренером.

Напомним, что об исчезновении чемпионки России среди юниоров стало известно 29 августа. Вечером 28 августа она покинула один из катков Москвы, но домой не вернулась. В столице она проживала с тренером. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что она шла в сторону Владимирской церкви, а затем отправилась в парк на набережной.