Алина Горбачева: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с тренером»
Алина Горбачева заявила, что ее пропажа не связана с тренером и фигурным катанием.
«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.
Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (Федченко – Sports.ru), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!
У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», – написала Горбачева в инстаграме*.
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