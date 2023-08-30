Реабилитолог объяснил, почему Костомарову до сих пор не установили протезы на руки

«Нужно понимать, что протезы для рук подбираются намного сложнее, дольше и дороже. Реабилитация самих рук проводится дольше и сложнее. В данном случае ноги были ампутированы в одинаковых местах, тогда как руки ампутированы в разных, что тоже добавляет сложности.



Подбор протезов — индивидуальный процесс. В случае Романа это может занять от трех месяцев с момента полного заживления рук», — сказал Терновой.