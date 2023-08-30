По данным издания, вчера, когда 16-летнюю фигуристку доставили в подразделение Следственного комитета в Москве, правоохранительные органы тщательно допросили не только саму Горбачёву, но и её маму и тренера, чтобы выяснить, почему несовершеннолетняя спортсменка с девяти лет живёт с тренером, а не с родителями. Также Следственный комитет пытался выяснить, кто довёл Алину Горбачёву до побега, но сама фигуристка только ответила, что она «устала от всего».