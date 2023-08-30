Органы опеки проверят семью фигуристки Горбачевой

В ближайшее время семью российской фигуристки Алины Горбачевой ждут проверки со стороны органов опеки, сообщил телеграм-канал SHOT.

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Вчера, 29 августа, стало известно о пропаже 16-летней фигуристки. В понедельник, 28 августа, Горбачева вышла с тренировки в «Чкалов-Арене» и пошла в сторону ближайшего парка, где попала на камеры видеонаблюдения. С того момента спортсменка не выходила на связь.

К поискам Горбачевой были привлечены поисковые службы и полиция. Спустя несколько часов фигуристка попала на камеры видеонаблюдения одного из московских кафе. Сообщалось, что спортсмене было известно о поисковых работах и она опасалась возвращаться домой.