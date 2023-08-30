Рудковская высказалась о поступке Горбачевой

Рудковская о Горбачевой: «Категорично не верю, что она на пустом месте взяла и сбежала. Возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру»
Яна Рудковская заявила, что побег Алины Горбачевой вызывает вопросы к ее близким.
16-летняя Горбачева – чемпионка России среди юниоров, она тренируется у Софьи Федченко. 28 августа фигуристка пропала в Москве – полиция нашла ее на следующий день в одном из столичных кинотеатров.
«По поводу побега Алины Горбачевой. Во-первых, просто так талантливые молодые спортсменки из дома не сбегают (при том, что домом Алина зовет квартиру, где она живет с тренером, а не родителями). Случилось что-то очень серьезное, раз девочка пошла на такой шаг.
Что-то произошло и нужно отдельное расследование причин, нужно отдельно разобраться: что конкретно сподвигло ребенка к побегу. Естественно, она понимала, что ее будут искать, но была в таком состоянии, видимо, когда на это уже все равно. То есть я категорично не верю в то, что она на пустом месте взяла и сбежала, без серьезного повода.
Во-вторых, у меня (и не только меня) возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру. И как у матери, и как у человека, развивающего детское фигурное катание в стране. Почему девочка доведена до такого состояния? Почему она не живет с родными ? Кого она так сильно боится?
Дети, которые занимаются профессиональным спортом, не такие социальные, как остальные. Они, кроме ледовой арены, подчас ничего не видят. Каждое утро занятия, постоянные тренировки, сборы, соревнования. И к таким детям нужен особенный подход. Им нужна защита, им нужно понимание, и нельзя проявлять категоричную жесткость к ним, тем более в переходном возрасте. Их нельзя наказывать физически, нельзя изводить морально.
Слава богу, что все так хорошо закончилось, Алина не пострадала , ее нашли. Но могло же выйти и по-другому. Кто-то мог воспользовался этой ситуацией и совершить над ней преступление. Сейчас это звонок для всего общества: нужно слышать детей. Не идти у них на поводу, но быть максимально лояльными.
Желаю Алине душевного спокойствия и чувства защищенности. Сейчас нужно оставаться сильной спортсменкой, работать, тренироваться, идти на свой результат. Чтобы никто ее не травил , не трогал, и не вспоминал про эту ситуацию.
Нужно максимально ее оберегать от общения с тоже токсичными взрослыми или злыми подростками, потому что тут может случиться уже вторая беда. Дети бывают очень жестоки», – написала продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение и заявила, что это не было связано с тренером и фигурным катанием.
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Рудковская о Горбачевой: «Категорично не верю, что она на пустом месте взяла и сбежала. Возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру»
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