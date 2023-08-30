Тренер Гончаренко жестко высказалась о ситуации с Горбачевой

«Ей 16 лет, а не 6, она должна отдавать отчет своим действиям» — Гончаренко о ситуации с фигуристкой Горбачевой
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила «Матч ТВ», что считает безответственным поведение 16 летней фигуристки Алины Горбачевой.
Чемпионка России среди юниоров Горбачева пропала в Москве в понедельник вечером. Спустя сутки было установлено местонахождение спортсменки в кинотеатре одного из торговых центров. В среду Горбачева в социальной сети сообщила, что ее поступок не связан с фигурным катанием и тренером, а также призвала не доверять СМИ и «горе блогерам».
— Честно сказать, когда мне стало известно о ситуации, состояние было ужасное, даже шоковое, депрессионное. Было очень страшно за Алину (Горбачеву). Слава богу, нашлась живой и здоровой, и все обошлось.
Надо понимать, что ей 16 лет, а не 6, она должна отдавать отчет своим действиям. Тем более Алина не просто девочка, а член сборной команды и публичная личность. Практически все фигурное сообщество было как оголенный нерв, все переживали. А что чувствовали родственники — представить еще сложнее.
Тренировки — сложный процесс, тем более на таком высоком уровне, но всегда должна присутствовать ответственность и воспитание. Сейчас все владеют гаджетами, написать сообщение близким не представляет никакой сложности. Это обязательно надо было сделать, в 16 лет такие вещи не объясняются. Это абсолютная безответственность со стороны Горбачевой.
— У вас в карьере бывали подобные случаи, когда эмоции настолько сильно брали верх над подопечными?
— Фигуристки одиночницы личности практически все крайне эмоциональные. Ситуации бывали разные: и нервничали, и плакали, но до побегов не доходило. Чтобы куда то бежали на целую ночь, не предупредив близких, поставив весь город и спецслужбы на уши, такого не было. Член сборной должен быть ответственным человеком, — сказал Гончаренко «Матч ТВ».