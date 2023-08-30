Тренер Гончаренко жестко высказалась о ситуации с Горбачевой

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила «Матч ТВ», что считает безответственным поведение 16 летней фигуристки Алины Горбачевой.

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Чемпионка России среди юниоров Горбачева пропала в Москве в понедельник вечером. Спустя сутки было установлено местонахождение спортсменки в кинотеатре одного из торговых центров. В среду Горбачева в социальной сети сообщила, что ее поступок не связан с фигурным катанием и тренером, а также призвала не доверять СМИ и «горе блогерам».

— Честно сказать, когда мне стало известно о ситуации, состояние было ужасное, даже шоковое, депрессионное. Было очень страшно за Алину (Горбачеву). Слава богу, нашлась живой и здоровой, и все обошлось.

Надо понимать, что ей 16 лет, а не 6, она должна отдавать отчет своим действиям. Тем более Алина не просто девочка, а член сборной команды и публичная личность. Практически все фигурное сообщество было как оголенный нерв, все переживали. А что чувствовали родственники — представить еще сложнее.

Тренировки — сложный процесс, тем более на таком высоком уровне, но всегда должна присутствовать ответственность и воспитание. Сейчас все владеют гаджетами, написать сообщение близким не представляет никакой сложности. Это обязательно надо было сделать, в 16 лет такие вещи не объясняются. Это абсолютная безответственность со стороны Горбачевой.

— У вас в карьере бывали подобные случаи, когда эмоции настолько сильно брали верх над подопечными?