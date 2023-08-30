Трусова прервала регулярные тренировки

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова прекратила регулярные тренировки после возвращения из Пекина, где она участвовала в шоу Евгения Плющенко. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

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19-летнюю фигуристку не видели в ЦСКА, где она занимается у Светланы Соколовской. При этом она не сообщала о планах уйти к другому тренеру. Пока неизвестны дальнейшие планы фигуристки.

Трусова на Олимпиаде в Пекине (Китай) завоевала серебряную медаль. На одиночных соревнованиях среди женщин в Поднебесной фигуристка вошла в историю, сумев исполнить пять четверных прыжков. Александра Трусова — мастер спорта России международного класса (2019).