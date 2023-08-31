Ирина Роднина допустила, что фигуристка Трусова завершит карьеру в этом сезоне

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что российская фигуристка Александра Трусова может завершить профессиональную карьеру. Слова Родниной передает "Спорт-Экспресс".
"Допускаю ли мысль, что она может завершить карьеру? Любой спортсмен может закончить карьеру в любое время по разным причинам: у кого здоровье, у кого другие интересы. Все может быть. Но, понимаете, чтобы говорить, надо видеть, в каком она состоянии. Саша выступает в шоу, за которыми я не слежу", - сказала Роднина.
30 августа "Спорт-Экспресс" сообщил, что Трусова не планирует соревноваться в сезоне-2023/24. Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.
После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.