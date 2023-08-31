Ирина Роднина допустила, что фигуристка Трусова завершит карьеру в этом сезоне

"Допускаю ли мысль, что она может завершить карьеру? Любой спортсмен может закончить карьеру в любое время по разным причинам: у кого здоровье, у кого другие интересы. Все может быть. Но, понимаете, чтобы говорить, надо видеть, в каком она состоянии. Саша выступает в шоу, за которыми я не слежу", - сказала Роднина.