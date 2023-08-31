Алина Горбачева посетит тренировку впервые после исчезновения

«Доброе утро. Сейчас я иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь, хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Но и хочется обратиться к тем, кто в каждом моём слове ищет подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео мне было нужно, чтобы выговориться, и после него мне стало гораздо легче», — сказала Горбачёва в видео опубликованном в её соцсетях.