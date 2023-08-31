Алина Горбачева посетит тренировку впервые после исчезновения

Алина Горбачёва посетит тренировку впервые после исчезновения
16-летняя фигуристка Алина Горбачёва отправилась на тренировку впервые после возвращения и обратилась к болельщикам.
«Доброе утро. Сейчас я иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь, хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Но и хочется обратиться к тем, кто в каждом моём слове ищет подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео мне было нужно, чтобы выговориться, и после него мне стало гораздо легче», — сказала Горбачёва в видео опубликованном в её соцсетях.
Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.