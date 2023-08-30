Трусова не планирует соревноваться в сезоне-2023/24

Российская фигуристка Александра Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, она снизила тренировочную активность после гастролей в Пекине, но и до этого сомневалась в продолжении карьеры. Сама она публично говорила, что «поставлена одна программа», но не уточняла, какая.

Среди аргументов называется отсутствие международных соревнований и, как следствие, мотивации, спорные судейские оценки на российских стартах, состояние здоровья и занятость в шоу и вне спорта, где Трусова самореализуется и зарабатывает больше. Отмечается, что на данный момент предпосылок к изменению решения Трусовой нет.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.