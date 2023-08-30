Тарасова раскритиковала фигуристку Трусову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не видит перспектив у фигуристки Александры Трусовой для возвращения на соревновательный уровень. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».
«Думаю, что сейчас проблемы в ее голове! Она же сама решает, не тренер ее решает, выступать ей или тренироваться.
Ее перспективы? Да какие перспективы?! Она уже год пропустила. Ей нужно работать. Я не говорю, что у нее нет перспектив, но чтобы восстановиться, нужно много и очень много работать. Она талантливый человек. И восстановить нужно все свои прыжки, которые у нее были.
При таком подходе как у нее это невозможно. Она ничего не делает для того, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности», — сказала Тарасова.
30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.
Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.
После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.