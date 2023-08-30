Тарасова раскритиковала фигуристку Трусову

«Думаю, что сейчас проблемы в ее голове! Она же сама решает, не тренер ее решает, выступать ей или тренироваться.



Ее перспективы? Да какие перспективы?! Она уже год пропустила. Ей нужно работать. Я не говорю, что у нее нет перспектив, но чтобы восстановиться, нужно много и очень много работать. Она талантливый человек. И восстановить нужно все свои прыжки, которые у нее были.



При таком подходе как у нее это невозможно. Она ничего не делает для того, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности», — сказала Тарасова.