Раскрыты подробности допроса пропавшей фигуристки Горбачевой

«Внучку допрашивала полиция, но она им ничего не сказала. Даже психологи не смогли ее разговорить, что тут можно сделать», — сказала она.

Родственница также подтвердила, что у Горбачевой была травма ноги летом, однако она уже восстановилась и может выступать.

«Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания», — отметил он.

Вечером 28 августа 16-летняя Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.