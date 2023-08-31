Спортивный психолог ответил на вопрос о проживании Горбачевой с тренером

«Ситуация, когда девочка проживает и путешествует с тренером, а отношения с родителями натянуты, вполне может вызывать определённые вопросы со стороны. Изнутри же здесь нужен более глубокий анализ контекста, чтобы понять, какова природа этих отношений и как это могло повлиять на решение девушки сбежать», – сказал Феликс Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.