Друг Горбачевой рассказал о ее взаимоотношениях с тренером

«Алина — моя подруга. Я говорил с ней перед ее пропажей. С ней все было хорошо. Ее тренер сказала, что они очень сильно поссорились и она ушла. Алина очень сильно устала и не могла хорошо прыгать четверные. Софья Федченко на нее накричала, они поссорились и Алина ушла. У Алины была травма ноги, а Софья ее нагружала. Вчера Алина просто физически не могла прыгать. Я сам не мог полгода назад. У меня травма спины была, и я ее хорошо понимаю», — приводит слова близкого друга фигуристки «Комсомольская правда».