Друг Горбачевой рассказал о ее взаимоотношениях с тренером

Друг Горбачёвой: Алина очень сильно устала и не могла хорошо прыгать четверные
Друг фигуристки Алины Горбачёвой рассказал о её взаимоотношениях с тренером, Софьей Федченко.
«Алина — моя подруга. Я говорил с ней перед ее пропажей. С ней все было хорошо. Ее тренер сказала, что они очень сильно поссорились и она ушла. Алина очень сильно устала и не могла хорошо прыгать четверные. Софья Федченко на нее накричала, они поссорились и Алина ушла. У Алины была травма ноги, а Софья ее нагружала. Вчера Алина просто физически не могла прыгать. Я сам не мог полгода назад. У меня травма спины была, и я ее хорошо понимаю», — приводит слова близкого друга фигуристки «Комсомольская правда».
Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.