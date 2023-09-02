Российская фигуристка Загитова провела тренировку по фехтованию

Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу. Загитова вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на протяжении двух сезонов ведет шоу "Ледниковый период". В сезоне-2022/23 к ним присоединилась Анна Щербакова, выигравшая Игры в 2022 году.