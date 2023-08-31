CAS не допустил США и Канаду на слушания по делу Валиевой

CAS отказал сборным США в присутствии их представителя на слушаниях по делу Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял решения по допуску представителей сборных США, Канады и Японии на закрытые слушания по антидопинговому нарушению российской фигуристки Камилы Валиевой. Письмо CAS приводит журналистка Кристин Бреннан в соцсети Х.
В письме суда отмечается, что решение о присутствии должно быть принято специальной комиссией, созданной CAS.
25 августа сборная США по фигурному катанию написала письмо на имя генерального директора CAS с требованием допустить ее представителя к закрытым слушаниям по делу Валиевой.
Американские спортсмены также попросили, чтобы на слушания допустили по одному представителю сборных Канады и Японии, поскольку результаты дела могут повлиять и на эти команды.
Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.
В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта у сборной России могут отобрать медали командного турнира.
В январе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года.