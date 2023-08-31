CAS не допустил США и Канаду на слушания по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял решения по допуску представителей сборных США, Канады и Японии на закрытые слушания по антидопинговому нарушению российской фигуристки Камилы Валиевой. Письмо CAS приводит журналистка Кристин Бреннан в соцсети Х.

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В письме суда отмечается, что решение о присутствии должно быть принято специальной комиссией, созданной CAS.

25 августа сборная США по фигурному катанию написала письмо на имя генерального директора CAS с требованием допустить ее представителя к закрытым слушаниям по делу Валиевой.

Американские спортсмены также попросили, чтобы на слушания допустили по одному представителю сборных Канады и Японии, поскольку результаты дела могут повлиять и на эти команды.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта у сборной России могут отобрать медали командного турнира.