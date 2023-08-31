Горбачева рассказала, как прошла ее первая тренировка после исчезновения

Алина Горбачёва рассказала, как прошла её первая тренировка после исчезновения
16-летняя фигуристка Алина Горбачёва рассказала о тренировке, которую провела впервые после возвращения.
Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.
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