Горбачева рассказала, как прошла ее первая тренировка после исчезновения

«У меня хорошо прошла утренняя тренировка. Я откатала произвольную программу и приехала ФМБА (Федеральное медико биологическое агентство), чтобы пройти УМО (углубленное медицинское обследование)», — сказала Горбачёва в видео, опубликованном в её соцсетях.

Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.