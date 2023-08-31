Распалась танцевальная пара Кагановская–Ангелопол

Пара Кагановская-Ангепол — настоящий феномен в фигурном катании. Спортсмены приковали к себе внимание ещё будучи юниорами, поразив зрителей трогательным танцем «Ромео и Джульетта». Ученики Анжелики Крыловой довольно быстро обзавелись собственной фан-базой — это в принципе сложно сделать, выступая в танцах на льду, а им это удалось ещё и в очень юном возрасте.