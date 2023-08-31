Фигуристка Горбачева рассказала, били ли ее тренеры

Фигуристка Горбачева: меня никогда не били и не унижали мои тренеры
Российская фигуристка Алина Горбачева ответила в своем Telegram-канале на пост блогера Елены Родиной о том, что спортсменку мучали на тренировке после ее скандального исчезновения.
«Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама никогда не приезжала на сборы, а за три года не была на моих тренировках. Она бы чисто физически не смогла бы о чем-то попросить моих тренеров. Я никогда не садилась на поперечный шпагат. Я даже с кубиков его не растягивала», — сказала Горбачева.
О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.
Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров.