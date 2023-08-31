Фигуристка Горбачева рассказала, били ли ее тренеры

«Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама никогда не приезжала на сборы, а за три года не была на моих тренировках. Она бы чисто физически не смогла бы о чем-то попросить моих тренеров. Я никогда не садилась на поперечный шпагат. Я даже с кубиков его не растягивала», — сказала Горбачева.