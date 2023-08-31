Тарасова отреагировала на распад пары Кагановской и Ангелопола

«Для кого они подавали большие надежды? Для меня — нет. Если бы подавали, они бы не распались», — сказала Тарасова.

Они являются победителями Гран-при России 2023 года, а также победителями юниорского Гран-при. В марте 2021 года Кагановская и Ангелопол выступили в финале Кубка России среди юниоров, где набрали 171,38 балла, уступив только Диане Дэвис и Глебу Смолкину .

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).