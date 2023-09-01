Тарасова считает, что у Трусовой мало опыта для создания своего шоу

"Мне кажется, она еще маленькая девочка, чтобы создавать свое шоу. Работать в шоу — одно дело, создать его — совершенно другое. Надо иметь опыт, много смотреть, мне кажется, у нее такого опыта нет. Эти девочки очень уверенные в своих силах. Откуда она может знать, как это делать? Девочки, которые обладают таким самомнением, пусть пробуют", - сказала Тарасова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.