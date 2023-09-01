«Это также волнительно, как самой идти в школу». Щербакова рассказала, как выступила на линейке в Норильске
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступила с напутственной речью на школьной линейке в Норильске 1 сентября.
— Хочу сказать, что школа — один из самых интересных и важных этапов в нашей жизни, ведь именно здесь мы учимся ответственности, самостоятельности, учимся дружить и находить компромиссы, работать в команде. Все те знания и опыт, что мы получаем, будут являться для нас фундаментом и помогут нам найти свое призвание и дальнейший путь. От всей души поздравляю всех вас с днем знаний и желаю, чтобы все ваши большие мечты обязательно сбывались, — сказала Щербакова на торжественной линейке.
Также фигуристка призналась, что испытала волнение, поздравляя школьников на линейке.
— Когда я пошла в университет, там я была первокурсницей, но при этом также открывала линейку, поэтому такой опыт был. Но могу сказать, что это так же волнительно, как самой идти в школу. Потому что вот я вышла говорить речь, первоклассники смотрят, у всех такой открытый взгляд. И я сразу тоже немного волновалась, поэтому все искренне и от души пожелала им, — призналась Щербакова в эфире «Матч ТВ».
Щербакова является чемпионкой Олимпиады 2022 в Пекине, а также победительницей чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.