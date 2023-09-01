Щербакова рассказала, как выступила на линейке в Норильске

— Когда я пошла в университет, там я была первокурсницей, но при этом также открывала линейку, поэтому такой опыт был. Но могу сказать, что это так же волнительно, как самой идти в школу. Потому что вот я вышла говорить речь, первоклассники смотрят, у всех такой открытый взгляд. И я сразу тоже немного волновалась, поэтому все искренне и от души пожелала им, — призналась Щербакова в эфире «Матч ТВ».