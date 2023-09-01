Тарасову возмутили слова Горбачевой о «гестапо‑тренерах»

Фигуристке Алине Горбачевой стоит обратить внимание на себя, чтобы ей стало легче, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

© РИА Новости

Горбачева пропала в Москве в понедельник вечером, она вышла с катка и домой не вернулась. По данным СМИ, у 16 летней спортсменки в тот день произошла ссора с тренером Софьей Федченко. Во вторник вечером фигуристку нашли полицейские в кинотеатре одного из торговых центров. В среду Горбачева в социальной сети сообщила, что ее поступок не связан с фигурным катанием и тренером. Позже фигуристка записала несколько видео, на одном из них она в шутку пожаловалась, что не может уйти домой, «потому что гестапо тренеры силой удерживают на ролле».

— Горбачева в своих социальных сетях в который раз ругает журналистов, а своих тренеров называет «гестапо». Нужна ли ребенку профессиональная помощь психолога?

— Прекрасная девочка! Ей бы на себя внимание обратить, тогда ей было бы легче. Помощь? У нее есть мама, папа, она сама. В конце концов, есть тренер, которого она ругает. Она что, совсем обалдела? — сказала Тарасова «Матч ТВ».