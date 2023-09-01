Тарасова верит, что карьере Трусовой настал конец

Тарасова о том, что Трусова не выступит на контрольных прокатах: «Думаю, это конец ее карьере. Очень жаль, потому что она ничего еще не показала»
Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Александра Трусова завершила карьеру.
Серебряный призер Олимпиады-2022 не выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16-17 сентября в Москве.
«Я думаю, что это конец ее карьере. Она уже год пропустила. Очень жаль, потому что она молодой человек и ничего еще не показала. Не раскрылась, конечно», – сказала заслуженный тренер СССР.
Тарасова о том, что Трусова не выступит на контрольных прокатах: «Думаю, это конец ее карьере. Очень жаль, потому что она ничего еще не показала»
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