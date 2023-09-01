Авербух высказался о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол

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«Это, безусловно, потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на нее делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах.

Конечно, странно, что это произошло в начале сезона, когда уже были поставлены программы. Но, наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось. Пожелаем удачи ребятам и будем следить за теми, кто есть.