Авербух высказался о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол

Авербух о распаде дуэта Кагановская – Ангелопол: «Это потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, на нее делались большие ставки»
Илья Авербух назвал потерей распад дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.
«Это, безусловно, потеря для нашей сборной. Пара очень яркая, она ворвалась в элиту, на нее делались большие ставки с прицелом на будущее, когда мы вновь будем выступать на международной арене. Надеюсь, ребята не затеряются, проявят себя в других тандемах.
Конечно, странно, что это произошло в начале сезона, когда уже были поставлены программы. Но, наверное, по-другому уже было нельзя, раз такое случилось. Пожелаем удачи ребятам и будем следить за теми, кто есть.
Надеюсь, федерация и судьи будут поддерживать молодых спортсменов, которые так нужны нашей команде, как поддерживали Кагановскую и Ангелопола», – сказал хореограф.
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