Тарасова рассказала, какой предмет в школе был ее любимым

«Чаще вспоминаю школьные годы, чем студенческие. Какой был любимый предмет? Историей много интересовалась. Знания важны, но современные дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Диплом не так важен? Нет, один диплом нужно получить как минимум», — сказала Тарасова.