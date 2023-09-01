Тарасова рассказала, какой предмет в школе был ее любимым

Тренер Татьяна Тарасова назвала историю любимым предметом в школе
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, какой у нее был любимый предмет в школе. Ее слова передает Legalbet.
«Чаще вспоминаю школьные годы, чем студенческие. Какой был любимый предмет? Историей много интересовалась. Знания важны, но современные дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Диплом не так важен? Нет, один диплом нужно получить как минимум», — сказала Тарасова.
Татьяна Тарасова является дочерью знаменитого советского тренера Анатолия Тарасова, работавшего с московским ЦСКА и национальной хоккейной сборной.
Сама Тарасова занималась фигурным катанием и выступала в паре, но уже в 20 лет приступила к тренерской деятельности и прославилась, добившись на этом поприще больших успехов.
Подопечные Тарасовой за время ее тренерской деятельности выиграли семь золотых олимпийских медалей, а также 41 раз побеждали на чемпионатах мира и Европы.