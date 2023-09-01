Чемпионка ОИ Вайцеховская заявила, что фигурное катание превращается в "Дом-2"
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале выразила мнение, что фигурное катание превращается в известное реалити-шоу «Дом-2».
«Вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, имеющий колоссальные победные традиции и поистине уникальный тренерский цех, начал стремительно превращаться в «Дом-2».
С громкими и показными скандалами, на которые бросаются все без исключения СМИ, со странными поступками, с попытками выдать внутренние старты и шоу за события мирового значения, с множеством покалеченных карьер и судеб», — написала Вайцеховская.
Напомним, весной 2022 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
11 июня ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.