Чемпионка ОИ Вайцеховская заявила, что фигурное катание превращается в "Дом-2"

«Вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, имеющий колоссальные победные традиции и поистине уникальный тренерский цех, начал стремительно превращаться в «Дом-2».



С громкими и показными скандалами, на которые бросаются все без исключения СМИ, со странными поступками, с попытками выдать внутренние старты и шоу за события мирового значения, с множеством покалеченных карьер и судеб», — написала Вайцеховская.